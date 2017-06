Milan, stretta finale per Calhanoglu?

fox

Nella giornata in cui è stato ufficializzato Fabio Borini, il Milan sta ultimando anche l'arrivo di un altro attaccante, ovvero Hakan Çalhanoğlu. Secondo Gianluca di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, la società rossonera è alle ultime battute decisive per portare il giocatore turco a Milano come testimonia lo scambio di mail in queste ore per avvicinare le parti.

Sembrerebbe che tra le due squadre ballano circa 1/2 milioni di euro tra la parte fissa e i bonus: il Milan è arrivato ad offrire 21 milioni più bonus, con il Bayer Leverkusen che è sceso dagli iniziali 30 milioni, agli attuali 25. Sempre per Di Marzio, Mirabelli proverà già da domani a fare il passo decisivo per poter ufficializzare il tutto lunedì così Vincenzo Montella potrà aver fin da subito Çalhanoğlu. Il club tedesco ha capito che la volontà del ragazzo è quella di andare al Milan e forse, tra qualche giorno, sarà accontentato.