Milan, Conti è quasi un giocatore rossonero: manca solo l'ufficialità

Il Milan è davvero scatenato in questa sessione di mercato: soltanto ieri pomeriggio è stato ufficializzato il quinto acquisto della nuova era cinese (Fabio Borini ndr), ma Fassone e Mirabelli non si vogliono di certo fermare qui. Infatti i dirigenti rossoneri dovrebbero chiudere sia per Andrea Conti e sia per Hakan Calhanoglu ad inizio settimana prossima. Andiamo a scoprire le novità in merito al terzino dell'Atalanta.

ANDREA CONTI - MILAN, CI SIAMO?

Andrea Conti è ormai un nuovo giocatore del Milan: entro i primi giorni della prossima settimana, lunedì o martedì al massimo, il terzino sosterrà le visite mediche per poi recarsi a Casa Milan per la firma del contratto. Nel frattempo, sempre nella giornata di lunedì, è in programma nuovamente un incontro tra le società ma questa per la fatidica fumata bianca. L'affare si dovrebbe chiudere per una cifra intorno ai 24 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il piccolo ritardo che si è creato per la chiusura dell'operazione è stato in merito alla contropartita che i rossoneri dovranno inserire, ovvero Pessina: il giovane centrocampista sarebbe stato promesso Sassuolo. Ora il Milan dovrà interrompere questo accordo per girare Pessina, proveniente da una stagione in prestito al Como, all’Atalanta.

Il Milan aspetta già domani sera il terzino nel capoluogo lombardo. Per il passaggio di Andrea Conti dall’Atalanta al Milan manca davvero poco.