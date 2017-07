Milan, settimana prossima Donnarumma firmerà il rinnovo - qs

Il caso dell'estate settimana prossima dovrebbe chiudersi in maniera positiva: il condizionale è sempre d'obbligo in questa spinosa vicenda, ma Donnarumma nei prossimi giorni firmerà il rinnovo con il Milan. Una situazione delicata e gestita non al meglio, ma una delle vicende di mercato più chiacchierate degli ultimi anni sta per chiudersi.

Dopo tanti giorni di riflessioni, Gigio Donnarumma ha preso una decisione: vuole rinnovare. Mino Raiola avrebbe avuto un incontro, non confermato, con la famiglia del giovane portiere nella giornata di ieri, la quale dopo gli ultimi eventi ha deciso di prendere in mano la situazione e indirizzarla verso il rinnovo. In questo incontro è stato presente anche Gigio per definire le strategie da adottare in vista del prossimo incontro a Casa Milan fissato ad inizio settimana prossima. Secondo la Gazzetta dello Sport, la famiglia di Donnarumma è pronta a partire per Milano e partecipare all’incontro con il club rossonero. Il contratto è rimasto sempre quello: 4 milioni di euro più bonus.

Mercoledì il talentuoso estremo difensore dovrà cimentarsi con gli esami di maturità da privatista a Vigevano (il 5 e 6 orale, l'8 lo scritto ndr), ma, molto probabilmente, andrà con la testa libera e con un rinnovo firmato con il suo Milan. Nel frattempo il club di via Aldo Rossi si prepara: magari anche in grande stile, potrebbe annunciare il rinnovo con un evento molto mediatico.

Donnarumma - Milan, la storia continua.