Milan, chiusura vicina con il Bayer per Cahlanoglu

getty images

In queste settimane vi stiamo raccontando di come il Milan sia super scatenato sul mercato: dopo la firma di ieri pomeriggio di Andrea Borini, Fassone e Mirabelli stanno chiudendo anche per Andrea Conti e Hakan Calhanoglu. Andiamo a scoprire le novità in merito dell'attaccante turco.

MILAN ACCELLERATA PER CALHANOGLU

Negli ultimi giorni il Milan si è fatto sotto per Calhanoglu grazie anche al gradimento di Montella: secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Bayer Leverkusen ha deciso di venire incontro al club rossonero come dimostrano lo scambio di mail in queste ore per avvicinare le parti. La società tedesca dall'iniziale richiesta di 30 milioni, è scesa a 25. Dal canto suo, Fassone e Mirabelli dai 15 iniziali, sono saliti a 22. Con qualche bonus si potrebbe pareggiare domanda e offerta visto che la distanza è di appena 2 milioni di euro (circa ndr). Sempre per la rosea, il Milan prima di sferrare l'assalto decisivo al turco è stato fatto un altro tentativo per Keita con la Lazio con esito negativo.

Il 23enne trequartista turco è giovane ma soprattutto duttile in grado così di risolvere parecchie grane della rosa di Montella: Calhanoglu può ricoprire parecchi ruoli del centrocampo dalla trequarti alla regia, alla mezzala fino all'esterno. Inoltre è un esperto dei calci piazzati.

L’accordo con la società tedesca è a un passo, oggi il sì definitivo all’operazione, ed entro lunedì arriverà la firma del giovane trequartista turco in tempo per il raduno. Il tecnico rossonero finalmente avrà il suo jolly. Dal canto suo Calhanoglu non vede l'ora di indossare la maglia del Milan.