Milan, tra domani e lunedì attese le firme di Calhanoglu e Conti

Il Milan non si ferma più: dopo gli arrivi di Musacchio, Ricardo Rodríguez, Kessié, André Silva e Borini, i rossoneri sono vicinissimi a chiudere il sesto ed il settimo colpo di questo calciomercato. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.

CALHANOGLU E' ATTESO GIA' OGGI A MILANO

Il primo annuncio dovrebbe essere Hakan Calhanoglu: il trequartista turco arriverà in Italia già nella giornata di oggi e domani affronterà le consuete visite mediche. Al club tedesco andranno 25 milioni di euro ( 21 più 4 di bonus, oppure 22+3 ndr). Merito di Mirabelli, il quale è riuscito nell’intento di chiudere già nella giornata di ieri l’operazione, abbassando le pretese del Leverkusen, che partiva da una richiesta di 30 milioni. La formula è ancora da definire secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina e non è escluso un pagamento in tre ann

Il giocatore è un vero e proprio jolly: il turco è un uomo assist (22 in tre campionato con il Bayer Leverkusen ndr), inoltre è uno specialista dei calci da fermi ed ha anche di ottima visione di gioco. Insomma al Milan sta arrivando un grande talento che firmerà un quadriennale da 2,5 milioni di euro. Calhanoglu non vede l'ora di iniziare questa nuova esperienza. Anche in via Aldo Rossi sono molto felici: Fassone e Mirabelli hanno la sensazione di aver messo a segno un grande colpo.

DOMANI IL VERTICE DECISIVO PER CONTI

Come detto il Milan è super scatenato e dopo il turco, nei prossimi giorni è attesa anche la firma di Andrea Conti: il terzino dell'Atalanta, corteggiato per settimane, sarà il settimo acquisto di Fassone e Mirabelli. Lunedì è atteso il vertice finale tra le due società: si dovrebbe chiudere a 25 milioni più bonus, o una contropartita tecnica tra Pessina e Felicioli, oppure ancora la rinuncia da parte del Milan al 30% della futura rivendita di Petagna.

