Milan mercato - La prima giornata milanese di Calhanoglu. Conti martedì mattina sosterrà le visite mediche

Il mercato del Milan non si ferma mai nemmeno di domenica. Tante le news di mercato che riguardano i rossoneri: da Calhanoglu a Conti per il mercato in entrata, invece per quello in uscita novità su Bacca. Andiamo a scoprire tutte queste notizie di calciomercato!

La prima giornata di Calhanoglu a Milano

Hakan Calhanoglu è ormai un giocatore del Milan: il classe 1994 è atterrato a Milano verso mezzogiorno e nel pomeriggio si è diretto a Milanello per affrontare i primi test atletici. Domani mattina invece sosterrà le visite mediche presso la clinica "La Madonnina" nel centro milanese poi si recherà a Casa Milan dove ad attenderlo ci saranno Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli per la firma del contratto. Il ragazzo ha cenato a Milanello al termine dei test e poi è ritornato in Hotel.

Il Milan è riuscito a chiudere la trattativa per il fantasista in pochissimi giorni: si parla di 20 milioni più bonus che andranno nelle casse del Leverkusen. Cifre importanti è vero, ma, sulla carta, ben spesi: da anni mancava alla squadra rossonera un giocatore tecnico e talentuoso come lui. Hakan Calhanoglu sarà il secondo calciatore turco a giocare per il Milan, dopo Umit Duvala.

Martedì visite mediche per Andrea Conti

Se la giornata di domani sarà dedicata a Hakan Calhanoglu, quella successiva o al massimo mercoledì, sarà incentrata su Andrea Conti: la trattativa è vicina alla conclusione. Per domani è fissato l'ultimo (si spera) incontro tra le due parti per discutere degli ultimi dettagli. Poi martedì, secondo Sportitalia, il terzino sosterrà le visite mediche con il Milan.

Andrea Conti è in attesa del via libera del club di Percassi, ma non arriverà finchè le due squadre non decideranno la cifra finale: 25 milioni più bonus, o una contropartita tecnica tra Pessina e Felicioli, oppure ancora la rinuncia da parte del Milan al 30% della futura rivendita di Petagna.

Infine per il mercato in uscita, segnaliamo l'interesse del Marsiglia su Carlos Bacca.