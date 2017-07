Milan, visite mediche superate per Calhanoglu: ora manca solo la firma del contratto

Google Plus

acmilan

Il sesto acquisto del Milan è Hakan Calhanoglu: il fantasista ormai ex Bayer Leverkusen è a Milano già da ieri dove ha svolto i primi test a Milanello. Nella giornata di oggi, il giocatore turco ha terminato dopo le 12 le visite mediche alla casa di cura La Madonnina di Milano. In questi minuti sta ottenendo l'idoneità e nel pomeriggio è atteso a Casa Milan da Fassone e Mirabelli dove firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero dove guadagnerà 2.5 milioni di euro più bonus a stagione. Invece nelle casse della squadra tedesca entreranno 20 milioni come parte fissa più 4 di bonus.

Dopo Musacchio, Kessié, Rodriguez, André Silva e Borini, Calhanoglu è pronto a diventare il sesto nuovo acquisto dell’estate rossonera. Ma Fassone e Mirabelli non hanno intenzione di fermarsi qui e a breve chiuderanno (domani o mercoledì al massimo ndr) anche per Andrea Conti dell’Atalanta