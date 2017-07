Milan, sesto botto a firma cinese. Ufficiale l'arrivo di Calhanoglu, contratto fino al 2021

Fassone e Calhanoglu, acmilan.com

Il Milan continua a viaggiare spedito sul mercato e a due giorni dal raduno a Milanello ufficializza il sesto acquisto della propria estate rivoluzionaria sul mercato. Hakan Calhanoglu è un nuovo giocatore rossonero. Reduce da alcuni mesi di squalifica per un caso di contratti firmati con due squadre in contemporanea, il centrocampista offensivo è pronto a mettersi a disposizione da subito agli ordini di Vincenzo Montella.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale rossonero: " Continua a vele spiegate il mercato rossonero. Dopo i colpi Musacchio, Kessie, Rodriguez, André Silva e Borini, ecco il sesto acquisto del duo Fassone-Mirabelli. AC Milan comunica di aver acquisito dal Bayer 04 Leverkusen le prestazioni sportive di Hakan Calhanoglu, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021". Montella lo avrà a disposizione sin da subito e l'ex Bayer dovrà subito mettersi a lavorare duro per recuperare la forma fisica persa per forza di cose durante gli ultimi mesi di inattività. Le sue qualità tecniche non possono però essere messe in discussione, come assicurano molti addetti ai lavori. Se Calhanoglu dovesse trovare, poi, un ambiente adatto in cui crescere, fiducia e continuità, ecco che allora Montella potrebbe ritrovarsi per le mani un giocatore davvero importante.

Queste le prime parole di Calhanoglu all'uscita dalla sede rossonera, dove era atteso da una cinquantina di tifosi: "È molto bello essere in Italia e al Milan. Il museo è molto grande e molto bello e ti fa capire la grandezza di questo club. Sono molto contento di esser qui. Ho amato Ronaldinho, Gattuso e Maldini. Spero di fare grandi cose qui. Voglio ringraziare i tifosi per l’accoglienza calorosa. È una grande occasione per me ed è bello vedere tutto questo affetto nei miei confronti da parte dei tifosi. Farò il massimo per ripagare loro, il club e darò tutto per la squadra". Il Milan ha puntato con decisione su di lui, i tifosi sembrano essere già in fermento per vederlo in campo il più presto possibile. Calhanoglu è chiamato a non deludere le attese che su di lui ha tutto il mondo rossonero.