Milan, Calhanoglu: "Voglio fare la storia con questa maglia. Ringrazio per questa opportunità"

Hasan Calhanoglu, acmilan.com

Hakan Calhanoglu è il primo acquisto del mese di luglio nel mercato del Milan. Sessione che promette di regalare ancora notizie e nuovi arrivi a Milanello per Vincenzo Montella. Calhanoglu ha firmato il proprio contratto con i rossoneri in diretta social come di consueto e a margine della presentazione ha parlato a Milan TV.

Queste le sue prime parole, emozionate per l'opportunità di giocare in club come quello rossonero, ricco di storia: "Sto bene ora, nel mio nuovo club, in questa nuova sfida. Voglio dare il meglio per il club e per la squadra e sono contento di essere qui. È tutto nuovo qui. Per in Italia è la prima volta e voglio imparare tutto, partendo dalla lingua. Poi voglio creare rapporti d'amicizia con i compagni di squadra e vivere bei momenti. Sono molto felice. Ho visto tutti i più grandi nel museo del club come Kakà, Maldini, Gattuso, Ronaldinho, Beckham e molti altri. È tutto splendido. Il soprannome di 'Dio delle punizioni'?Va a metà tra talento e duro lavoro. Mi alleno ogni giorno per migliorare e voglio sempre segnare, da ogni posizione".

Calhanoglu parla anche della sua condizione fisica e degli obiettivi che sta per cominciare: "È stato un periodo molto difficile per me questo ultimo periodo, con questi 4 mesi di squalifica. Voglio ringraziare la società per aver creduto in me e voglio dare tantissimo in cambio Sono molto contento di poter giocare, sono libero e voglio dare tutto quello che ho al Milan. Sono in un grande club, il più importante per me perchè ha una grandissima storia e spero di entrarne a far parte. Spero che comincieremo bene in questa stagione. Abbiamo subito l'Europa League da giocare e spero di passare il turno. Poi ci sarà da partire alla grande in campionato, sperando di essere nelle prime tre a fine anno. Sono molto felice di essere qui. Spero che passeremo dei bei momenti insieme e forza Milan!"