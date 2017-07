Milan, accordo trovato con Donnarumma?

getty images

Bomba di mercato lanciata qualche minuto fa da Gianluca di Marzio, noto esperto di calciomercato: Gigio Donnarumma ha trovato un accordo con il Milan. Nonostante questo periodo di silenzio mediatico, le due parti avrebbero trovato un'intesa sul rinnovo del contratto in questi giorni.

Donnarumma guadagnerà sei milioni all'anno per cinque anni, con la presenza di due clausole come richiesto dal suo procuratore Mino Raiola: 100 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League e 50 milioni se la squadra di Montella non dovesse centrare l'obiettivo. Inoltre il club di via Aldo Rossi dovrebbe ingaggiare anche il fratello Antonio per un milione all'anno. Inoltre per Sky Sport, il portiere classe 99' nelle scorse avrebbe rifiutato un'offerta del PSG: il club parigino era disposto a garantirgli 13 milioni all'anno, l'ingaggio del fratello, tre macchine e tre ville di lusso.

Finalmente questa storia sta vedendo la parola fine?