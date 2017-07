Milan, per Conti non si chiuderà prima di domenica: l'Atalanta deve prima trovare il sostituto - twitter

Il Milan continua la sua corsa sul mercato: ieri è stato il giorno di Calhanoglu, visite e firma con l'annuncio in diretta di Fassone e Mirabelli. Non ci si ferma qui: i due dirigenti rossoneri stanno lavorando per portare altri giocatori a Montella. Uno di questi è Andrea Conti. Andiamo a scoprire le ultime novità in merito.

IL SUO ARRIVO SLITTA

Il Milan e l'Atalanta hanno già trovato l'accordo, ma i tempi si stanno allungando e il passaggio non arriverà prima di domenica. Come mai?

Il club di Percassi non ha ancora l'accordo per il suo sostituto e non vuole liberare Conti. O meglio il candidato per sostituire il terzino dell'Under 21 lo avevano anche trovato i dirigenti atalantini, ovvero Thomas Foket, ma l'esterno belga del Gent non ha superato le visite mediche. Molto probabilmente vireranno su Timothy Castagne, anche lui belga, ma in forza al Genk. Ma servirà ancora qualche giorno, come riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per chiudere l'operazione e solo quando ci sarà la firma, lasceranno partire Conti.

Un intoppo che però non influirà sul trasferimento di Conti. Inoltre le due società, dopo tante settimane, sono giunte ad un accordo economico: il Milan verserà nelle casse dell'Atalanta circa 25 milioni di euro tra parte cash e contropartita tecnica, ovvero il giovane Pessina. Il 30% della vendita di Andrea Petagna resterà al club di via Aldo Rossi. In tutto questo è stata decisiva la volontà di Andrea Conti: il giocatore fin da subito ha dichiarato di voler vestire solo i colori rossoneri la prossima stagione. E il suo sogno tra qualche giorno potrà diventare realtà. La concorrenza era forte (Inter su tutte ndr), ma Fassone e Mirabelli hanno quasi portato a termine l'ennesimo colpo.

Intanto Andrea Conti va in vacanza, la firma arriverà al suo rientro da Ibiza. Il terzino dovrebbe essere il settimo acquisto dell’estate rossonera.