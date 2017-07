Milan, altra giornata dedicata ai test: domani inizia ufficialmente il raduno

acmilan

La dirigenza rossonera, rappresentata da Fassone e Mirabelli, continua a lavorare senza sosta sul mercato. Dopo aver ufficializzato Calhanoglu, i due vertici milanisti hanno intenzione di regalare altri giocatori a Montella.

Intanto a Milanello continuano i test d’idoneità, ovvero verifiche atletiche e fisiche sui giocatori rossoneri. Domani invece prenderà via ufficialmente la nuova stagione del Milan: nel pomeriggio si terrà il primo allenamento agli ordini di Vincenzo Montella. Come riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, saranno presenti tutti i giocatori della rosa rossonera, ma mancheranno i quattro che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali, ovvero André Silva, Donnarumma, Calabria e Locatelli.

Inoltre, domani sarà presente anche la Curva Sud: la tifoseria organizzata rossonera dopo due anni di assenza tornerà in massa al raduno (come si legge nel loro comunicato ndr) per dare fiducia e sostegno alla squadra e allo staff tecnico. Complice la campagna acquisti convincente fatta da Fassone e Mirabelli che sta riportando entusiasmo in tutti i tifosi del Milan.