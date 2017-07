Milan raduno 2017, Montella: "Abbiamo fretta di raggiungere obiettivi importanti"

acmilan

Oggi è iniziata ufficialmente la stagione del nuovo Milan con tante aspettative legate alla squadra rossonera. Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Vincenzo Montella, accompagnato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Andiamo a sentire le prime parole della stagione del tecnico campano.

"Ho grande entusiasmo, la squadra sta nascendo. Sono arrivati diversi giocatori nuovi, anche da campionato differenti. Mi aspetta tanto lavoro, sono entusiasta di ricominciare. La squadra è ancora da completare, vanno prese ancora decisioni importanti sulle uscite. Ho una grande responsabilità perchè ci sono grandi aspettative. L'importante è avere obiettivi raggiungibili e non irreali. Noi stiamo costruendo una squadra competitiva per le prime quattro posizioni. Abbiamo voglia di rivedere un Milan competitivo nel più breve tempo possibile".

Il Milan quest'anno punta in alto: "Il nostro obiettivo sarà arrivare in Champions League, ci sono diverse concorrenti con cui dovremo lottare. Ci aspetta una stagione piena di lavoro. Mi aspetto un continuo da parte della squadra con l'anno scorso, i tifosi si sono riavvicinati a questo Milan. Vedo grande entusiasmo tra i tifosi. Non voglio che la squadra trasformi l'entusiasmo in presunzione. Vedo grande voglia da parte della società di migliorare la squadra. Stamattina abbiamo ricominciato, ho già visto grandi motivazioni tra i ragazzi" Ma la Juventus rimane superiore: "Credo abbia qualcosa in più di tutti, è la favorita".

Montella racconta come tutti i nuovi arrivi siano stati condivisi con la dirigenza: "Con Mirabelli ci siamo sentiti spesso. Abbiamo fatto una strategia e sono certo che siano state rispecchiate le mie indicazioni. Ogni acquisto è stato condiviso, sono tutti giocatori che ci possono dare una grande mano. Alcuni devono ancora completarsi e crescere tanto. Noi pensiamo al presente ma anche al futuro. Toccherà a me aiutarli a completarsi. Regista?"Stiamo facendo delle valutazioni. Preferirei non parlare di mercato, io voglio pensare solo al campo".

Ma entrando nello specifico, Montella ha voluto spendere un paio di parole su André Silva: "E' un calciatore che ha grandissime prospettive. E' costato tanto, ma è un giocatore che si deve completare ancora. E' un attaccante moderno, sa aiutare anche la squadra, deve migliorare in fase realizzativa perchè deve segnare di più" e Calhanoglu: "Trequartista? Mi intriga. E' un grande giocatore, è uno di quei calciatori che conosco bene. Ha giocato in diversi ruoli. Ha grande talento".

In generale sulla rosa rossonera: "Sento grande responsabilità e questo mi stimola molto. Non so se è la squadra più forte che ho allenato, devo ancora conoscere i nuovi arrivi. Dobbiamo diventare squadra visto che ci sono stati tanti acquisti. L'obiettivo minimo è arrivare al quarto posto. Non abbiamo tempo, abbiamo fretta di raggiungere obiettivi importanti."

Capitolo Suso: "Lui è molto stimato da me e dalla società. Non vedo nessun problema, anche la società vuole andare avanti con lui. Ha la mia stima e quella del club. Negli ultimi 80 giorni la società ha avuto da fare altre cose, ma troverà sicuramente anche per il suo contratto".

Sul rinnovo arrivato qualche settimana fa: "Non ho avuto nessuna difficoltà a firmare. Sono rimasto entusiasta del progetto che mi hanno presentato, tra noi c'è grande feeling. Ho voluto firmare prima di andare in vacanza per essere più sereno".

Gigio Donnarumma: "Sono andato a mangiare con la mia famiglia a Castellammare, non sono andato lì per incontrare i genitori di Gigio. Poi ho sentito al telefono il papà di Gigio e mi ha invitato a casa loro a bere un caffè. Ho portato con me mio papà e mio nipote. Ci siamo conosciuti meglio, abbiamo parlato molto serenamente tra amici. Il caffè era veramente buono".

Tornando al campo, i rossoneri saranno impegnati già il 27 luglio con il preliminare di Europa League: "Abbiamo la partita il 27 luglio, che è già importante. Alcuni giocatori non saranno al top della forma. Abbiamo iniziato oggi, farò giocare chi mi darà più garanzie".