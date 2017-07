Milan scatenato, bloccato Kjaer. L'annuncio ufficiale arriverà dopo un paio di cessioni

Fonte foto: Getty Images

Non si arresta il sontuoso mercato del Milan. Le intenzioni della nuova dirigenza cinese sono quelle di rivoluzionare totalmente la rosa da mettere a disposizione di Vincenzo Montella, rinforzandola in ogni reparto, per cercare di ritornare già dal prossimo anno in Champions League, vero obiettivo, dichiarato, dalla dirigenza rossonera. Andrea Conti, laterale che ha brillato lo scorso anno nelle fila dell'Atalanta è dato vicinissimo al Diavolo, ma il prossimo acquisto dovrebbe essere Simon Kjaer, difensore danese del Fenerbahce che in Italia ha già militato con le maglie del Palermo e della Roma.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il giocatore è praticamente già bloccato dal Milan, che ha trovato tutti gli accordi con il calciatore stesso e con la società turca che al momento ne detiene il cartellino. Il centrale difensivo danese si ridurrà l’ingaggio ed il club rossonero lo prenderà come alternativa per la difesa. L'annuncio ufficiale verrà dato dal Milan solo dopo che si inizierà a sfoltire il reparto, il quale al momento conta la presenza di ben nove elementi. In uscita ci sono Paletta, Zapata, Ely e Vangioni, e quindi solo dopo averne piazzate due fra questi, si potrà accogliere Simon Kjaer.

La cessione più pesante, quella che vedrebbe Paletta viaggiare verso la destinazione Torino, potrebbe quindi fare da apripista all'annuncio ufficiale di Kjaer. Il tecnico Vincenzo Montella ha avallato l'acquisto del danese, giudicandolo idoneo a giocare nel suo sistema di gioco. Parallelamente a questo, il Milan è sempre forte su Conti, ed il suo agente, poche ore fa, ha rilasciato alcune dichiarazioni inequivocabili che lasciano intendere quale sia il futuro del suo assistito: "Conti a breve sarà un nuovo giocatore del Milan. Tra oggi e domani l'operazione verrà conclusa, per la gioia di tutti". A questo punto non è da escludere che i rossoneri potrebbero emettere un unico comunicato stampa, nel quale vengano annunciati entrambi i nuovi acquisti, il numero sette ed il numero otto di un regale, superbo calciomercato.