Milan, è fatta per Conti: domani effettuerà i test a Milanello

Andrea Conti sarà a breve un nuovo giocatore del Milan. Dopo una lunga attesa e un tira e molla con l'Atalanta, dato che Percassi sembrava non essere così convinto della cessione del proprio giocatore, l'intesa è stata finalmente trovata: ai nerazzurri andranno 24 milioni di euro. La trattativa si è sbloccata nel pomeriggio, ed è stata accelerata per l'affare Timothy Castagne, giocatore del Genk che dalla prossima stagione sarà a disposizione di Gasperini. Anche Matteo Pessina è a un passo dal club bergamasco. Conti è il settimo acquisto del nuovo Milan dopo Frank Kessié, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, André Silva, Fabio Borini e Hakan Calhanoglu.

La volontà del giocatore era già resa nota da tempo, con il laterale aveva espresso al suo agente e al club la volontà di lasciare l'Atalanta per vestire la maglia rossonera. Nella giornata di ieri, il terzino aveva dichiarato che avrebbe saltato le vacanze estive per firmare con il Milan. Marco Fassone, nella conferenza stampa tenutasi stamani, aveva già dichiarato che le parti erano vicine per l'accordo e che in breve tempo la trattativa sarebbe terminata. Nella giornata di domani l'esterno bergamasco sarà a Milanello per sostenere i test fisici, mentre venerdì farà le visite mediche alla clinica " La Madonnina", dopodiché arriverà l'ufficialità con la firma del contratto. L'esterno classe 1994 è reduce da un buon Europeo, dove però ha fatto notare alcune lacune in fase difensiva, essendo abituato a giocare come esterno in un centrocampo a cinque. E' un ottimo acquisto, visto che quando si tratta di spingere e di inserirsi in area avversaria, ma Montella dovrà essere bravo a farlo crescere. Fassone e Mirabelli non sembrano volersi fermare, visto che hanno già in mente un ottavo e un nono colpo, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.