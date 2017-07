Milan mercato - Conti oggi a Milanello, per l'attacco ritorna di moda il nome di Aubameyang

corriere dello sport

Nel giorno post raduno, i dirigenti di via Aldo Rossi sono tornati al lavoro per regalare a Montella gli ultimi giocatori. Tante le novità in merito, andiamo a scoprire quali.

CONTI OGGI A MILANELLO

Finalmente, dopo tante settimane, oggi è il giorno di Andrea Conti: il terzino dell'under 21 ha avuto il via libera dall'Atalanta e si recherà a Milanello per sostenere i test atletici. Domani sarà la volta della visita medica, dell'idoneità e successivamente si recherà a Casa Milan dove lo attenderanno Mirabelli e Fassone per la tanto attesa firma del contratto: quinquennale da 2 milioni netti a stagione. Nelle casse di Percassi sono andati 24 milioni cash più il cartellino di Pessina. Andrea Conti sarà il settimo acquisto dei due dirigenti milanisti (uno dei più costosi ndr) che poi dovranno pensare alle cessioni per ricavare qualcosa e sferrare gli ultimi colpi.

BIGLIA E NON SOLO

Ieri, in conferenza, Massimiliano Mirabelli ha risposto così alla domanda su Lucas Biglia: "Abbiamo diversi profili che teniamo in segreto. Non è vero che è difficile trattare con Lotito: ha dimostrato di essere bravo a vendere i suoi prodotti, magari troveremo la quadra con lui." Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'agente dell'argentino in Italia per sbloccare la situazione. L'affare si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni, ma non sarà facile. L'alternativa è, per il momento, Grzegorz Krychowiak del PSG.

QUESTIONE ATTACCANTE

Fassone ieri in conferenza non si è di certo nascosto: "Abbiamo budget per altri acquisti" e Mirabelli ha aggiunto: "Il mercato tedesco è molto interessante, non escludo che possano arrivare altri giocatori dalla Germania. È un mercato che conosco abbastanza bene, ci sono giocatori forti e li guardiamo tutti". Due indizi fanno una prova? Forse. Il primo nome per l'attacco resta Kalinic: se il croato si è esposto dichiarando chiusa la sua avventura in maglia viola, la Fiorentina continua a sostenere l'incedibilità dell'attaccante. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, comunque, parla di cifre: il Milan ha offerto 20-25 milioni di euro, mentre il club gigliato ne vuole 30 in contanti e senza contropartite tecniche. Il ds rossonero riproverà a sentire la Fiorentina, ma si sta guardando intorno. Il nome che è tornato di "moda" in queste ultime ore è quello di Aubameyang. Però sul centroavanti del Borussia Dortmund c’è il Tianjin di Fabio Cannavaro, che pare abbia presentato un'offerta molto importante, dovranno chiudere in fretta l'affare visto che in Cina il mercato termina il 15 luglio. Ma Pierre-Emerick Aubameyang pare essere molto attratto dall’idea di tornare a vestire la maglia del Milan. I dirigenti di via Aldo Rossi intanto aspettano. La rosea non esclude che alla fine possano arrivare entrambi.