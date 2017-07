Milan, entusiasmo e speranza: la stagione dei rossoneri è ufficialmente iniziata

acmilan

Era da anni che a Milanello non si viveva un giornata come quella di ieri: i tifosi del Milan, capitanati dalla Curva Sud, si sono presentati al Centro sportivo di Carnago per dare un benvenuto ai nuovi giocatori e per salutare "quelli vecchi" e la nuova dirigenza ("Alla nuova società la nostra fedeltà" uno degli striscioni esposti ndr). Dopo aver dedicato cori e applausi, hanno assistito al primo allenamento della stagione che, per l'occasione, era aperto al pubblico. Ricordiamo che, il tifo organizzato del Milan, negli ultimi due anni aveva mancato l'appuntamento perchè in contrasto con la precedente dirigenza (Galliani in primis ndr). Come dicevamo, i quasi 5000 tifosi presenti hanno dimostrato un entusiasmo che al Milan non si vedeva da diverso tempo. Complice ovviamente l'ottima campagna acquisti che stanno facendo Mirabelli e Fassone, i quali stanno portando in rossonero giocatori molto importanti.

Nel frattempo, a Milanello si continua a lavorare: nei prossimi giorni sono previsti allenamenti doppi, un occhio di riguardo alla preparazione fisica, senza dimenticare fondamentali sedute tattiche utili ad inserire nel contesto le novità di stagione. La prima partita ufficiale del nuovo Milan 2017/2018 sarà contro il Lugano martedì 11 luglio alle ore 19.00 in Svizzera. Nei giorni successivi si ritornerà a Milanello per lavorare, prima di partire per la Cina il 14 luglio, dove i rossoneri saranno impegnati in due sfide di lusso in programma contro Borussia Dortmund (18 luglio, Guangzhou) e Bayern Monaco (22 luglio, Shenzhen). A fine mese il primo impegno da non sbagliare per gli uomini di Montella, ovvero il preliminare di Europa League.

Passione e voglia di tornare in alto. La stagione della rinascita è appena iniziata.