Conti: "Sono contento di essere al Milan"

twitter

Andrea Conti ha interrotto le sue vacanze ad Ibiza per tornare in Italia e firmare con il Milan. In questo momento, il terzino ormai ex Atalanta si sta recando a Milanello per eseguire i primi test fisici. Domani mattina invece sosterrà le visite mediche alla clinica "La Madonnina" e successivamente si recherà a Casa Milan dove firmerà il tanto atteso contratto.

Appena atterato a Milano Linate, Conti è stato intercettato dai giornalisti presenti in aereoporto ed ha dichiarato: "Sono contentissimo e non vedo l'ora di iniziare questa avventura - come riferisce la Gazzetta dello Sport -Sarà sicuramente molto emozionante giocare in questo club, sono state ore intense, ma ora sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare questa avventura".