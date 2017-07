Milan, incontro con Raiola per il rinnovo di Donnarumma: si cerca l'intesa definitiva

Gianluigi Donnarumma vestirà ancora la maglia del Milan? Fonte foto: Getty Images Europe.

Potrebbe essere al capitolo conclusivo il tormentone più discusso e chiacchierato dell'estate calcistica 2017. In questi minuti infatti, è in corso un incontro tra la società rossonera - presente nelle vesti di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli - e Mino Raiola per definire una volta per tutte quale sarà il destino di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere campano, che in questo momento è in vacanza ad Ibiza, avrebbe già accettato da tempo la proposta di rinnovo offertagli dal club meneghino pari a 6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Con lui, favorevole alla proposta è anche la Famiglia Donnarumma, convinta che il ragazzo debba rimanere ancora per qualche tempo a Milano e al Milan.

Ad opporsi - almeno fino a questo momento - al rinnovo, è invece Mino Raiola. Il procuratore di Donnarumma, dopo il teatro messo in piedi nei giorni scorsi è tornato all'attacco pretendendo l'inserimento di due clausole nel contratto di Gigio: una molto bassa (circa 50 milioni) in caso di mancata qualificazione in Champions; ed una pari a 100 milioni, in caso di qualificazione. In più, voci incontrollate parlano di un Raiola intenzionato a chiedere una percentuale cospicua sulla futura rivendita del ragazzo.

Questi nodi naturalmente, verranno trattati in questo incontro non pronosticato che il Milan affronta con molta fiducia. Sono ore decisive; il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe dipendere dall'esito di questo colloquio.