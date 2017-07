Milan - Abate: "Sono quasi pronto, puntiamo alla Champions"

Source photo: Getty Images

Scalpita Ignazio Abate, pronto a tornare dopo l'infortunio all'occhio che lo ha costretto a concludere anticipatamente la propria stagione sportiva. Intervistato ai microfoni di MilanTv, il terzino rossonero ha confermato i miglioramenti, preannunciando un suo celere ritorno: "Sto meglio.- ha detto - L'occhio non è ancora al 100% ma è in via di recupero: fortunatamente ho preso l'idoneità e posso fare tutto con la squadra. È tanto che mi alleno, ma è normale che ci voglia ancora tanto per la forma migliore".

Interrogato sull'aria che si respira a Milanello, Abate non nasconde il grande entusiasmo che si sta vivendo in seguito alla serie di colpi piazzati dalla società rossonera: "C'è grande entusiasmo e starà a noi fare bene, speriamo di non deludere i tifosi. Quest'anno specialmente partiamo per arrivare in fondo, ma in questo momento qui è importante lavorare per mettere minuti nelle gambe e tanta benzina, perché si giocherà ogni tre giorni e non ci sarà tanto tempo per lavorare".

Passaggio obbligato, infine, sui prossimi obiettivi del Milan , che si prospettano molto alti grazie alla straordinaria prima fase di calciomercato estivo: "Ci prepariamo bene in questi giorni e andiamo in Cina per due partite importanti. Partiamo per andare in Champions, non ci possiamo nascondere dopo il mercato che sta facendo la società. Bisogna stare calmi e pensare a lavorare, la stagione è lunga e insidiosa e per il momento non bisogna pensare troppo in là".

Vola alto, Abate, conscio di doversi giocare il posto la prossima stagione, complice l'arrivo di un talento come Andrea Conti. L'esperienza dell'ex Modena, comunque, potrebbe tornare davvero utile a Vincenzo Montella, che dovrà gestire le forze per affrontare al meglio il campionato e l'Europa League nell'anno del ritorno nel calcio che conta.