Ufficiale: Conti è un nuovo giocatore del Milan

AC Milan

E' fatta! Andrea Conti è ufficialmente rossonero per i prossimi 5 anni. L'a.d. Marco Fassone e il d.s. Massimiliano Mirabelli hanno ufficializzato il settimo colpo del mercato estivo. Questo il comunicato.

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Andrea Conti, che ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022.

Un altro importante acquisto fatto dalla nuova dirigenza che si sta scatenando in questa sessione estiva di mercato per dare a Montella una rosa nuova su cui poter lavorare, per raggiungere gli obbiettivi che sono stati prefissati dalla società. Andrea è tra i migliori talenti italiani in circolazione, è dotato di grande corsa, un senso del gol non comune a tutti gli esterni di centrocampo e una buona tecnica. Sicuramente è un giovane dalle grandi prospettive e dall'ottimo potenziale. Col 3-5-2, Andrea ha messo in mostra tutte le sue migliori qualità, in particolare quelle in fase offensiva.

Per quanto riguarda la fase difensiva, il classe 1994 ha molto da migliorare, visto che ha varie lacune. Per esempio, in fase di possesso non è brillante e quando gioca come terzino nella difesa a 4, non effettua molte volte le coperture preventive che un terzino dovrebbe fare per non ritrovarsi scoperto nella sua zona di campo. Mister Montella dovrà lavorare più che sui piedi sulla mente. Dovrà renderlo più intelligente in alcune azioni di gioco, cercando di fargli capire quando è necessario spingere o meno.

Il Milan ha puntato su di lui per la prossima stagione, ha grandi doti tecniche ed è brillante in fase realizzativa, ben 8 marcature in 33 presenze con l'Atalanta. Insomma, non male per un presunto terzino. Andrea è reduce da un buon europeo giocato con l'under 21 e sicuramente farà bene con la sua nuova squadra.