Milan, lunedì arriverà la firma di Donnarumma?

La telenovela legata a Gigio Donnarumma è quasi giunta al termine: mancano ancora un paio di giorni e si potrà mettere ufficialmente la parola fine a questa spinosa vicenda.

La rottura totale fra le due parti, avvenuta il 15 giugno dopo l'incontro tra Raiola e la dirigenza milanista, sembrava insanabile, ma con il passare dei giorni è arrivato il cambio di rotta. Dopo il vertice di ieri a Casa Milan, a cui erano presenti anche i genitori del classe 99', il portiere firmerà un contratto fino al 2021 sulla base di sei milioni netti a stagione, con una clausola rescissoria unica dal valore di 75 milioni di euro, valida con o senza Champions League. In caso di cessione del ragazzo di Castellammare di Stabia, di questi 75 milioni solamente il 5% andrà in mano a Raiola come commissione dell’eventuale affare. Queste commissioni saranno quelle standard, percentuali a latere o succulenti bonus. Così facendo Gigio diventerà il calciatore più pagato della rosa del Milan e il calciatore italiano più pagato in serie A. In questa trattativa è stata decisiva la volontà della famiglia del portiere milanista che ha voluto far prevalere la voglia di restare in rossonero del giovane portiere. Soddisfatti Fassone e Mirabelli per come si è conclusa la vicenda, nella quale il Milan non è arrivato a nessun compromesso su alcune questioni come la clausola rescissoria e le commissioni dell'agente italo olandese. Visto che Gigio è atteso a Milanello martedì 11, secondo Sky Sport la firma potrebbe arrivare lunedì, è quasi tramontata invece l'ipotesi di un blitz della dirigenza rossonera ad Ibiza dove il giocatore sta soggiornando.

In rossonero farà ritorno anche il fratello Antonio, per il quale è pronto un ricco quadriennale da un milione netto a stagione e ricoprirà il ruolo di terzo portiere nella prossima annata. Nelle prossime 48 ore il giocatore dovrebbe arrivare a Milano per sostenere le visite mediche di rito.

Ormai la firma è davvero ad un passo e si chiuderà finalmente la telenovela di questa calda estate