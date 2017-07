Milan, si lavora sempre per Biglia: si può chiudere a 18 milioni - la presse

Il Milan sta lavorando senza sosta per portare in rossonero un altro giocatore molto noto al calcio italiano, ovvero Lucas Biglia. Andiamo a scoprire le ultime novità in merito a questa vicenda.

CON LA LAZIO DISTANZA COLMABILE

In questi due giorni i due club si sono avvicinati molto e addirittura, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ieri c'è stato un contatto telefonico tra Fassone e Lotito. I rossoneri sono arrivati ad offrire 14 milioni, mentre la Lazio ne chiede ancora 20. La distanza è ancora notevole, come sottolinea la rosea, ma colmabile: ormai il presidente biancoceleste ha capito che Biglia non vuole più rimanere a Roma, ma bensì trasferirsi a Milano. Ecco perchè il patron della Lazio potrebbe concedere un ulteriore sconto alla dirigenza di via Aldo Rossi che, a sua volta, potrebbe aumentare l'offerta con dei soldi più una serie di bonus (legati alle presenze, ecc) per arrivare intorno ai 18 milioni. Ricordiamo che, il regista argentino, ha il contratto in scadenza tra un anno e, se Lotito non vuole perderlo poi a costo zero l'anno prossimo, ora è il momento giusto per vendere il capitano e monetizzare. Un'altra ipotesi potrebbe essere l'inserimento di Lapadula, ma il giocatore ha già un accordo verbale con il Genoa.

Sempre per il noto giornale sportivo, l'affare non è in discussione e si farà: bisogna capire però le tempistiche. Lucas Biglia ha chiesto ed ottenuto un permesso dalla Lazio di 48 ore. In teoria domani l'argentino avrebbe le visite mediche, ma, in cuor suo, spera che nella giornata di oggi il Milan trovi un accordo con Lotito. L'intesa con i rossoneri è già stato trovata da diverse settimane ovvero 4 milioni all’anno per le prossime quattro-cinque stagioni. Ora bisogna solo che le due società trovino l'accordo finale.

Lucas Biglia sta per diventare l'ottavo colpo di mercato del Milan.