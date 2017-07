Milan, martedì summit con l'agente di Biglia?

sport

Come vi abbiamo raccontato quest'oggi il Milan è al lavoro per portare Lucas Biglia in rossonero. I contatti sono stati intesificati con Lotito e si sta trovando un accordo per limare la distanza economica tra le due parti. Si dovrebbe chiudere sulla base di 16 milioni di euro più bonus.

Secondo Sportitalia, martedì ci sarà un summit tra la dirigenza di via Aldo Rossi e l'agente dell'argentino per definire la strategia per chiudere questa trattativa. Inoltre pare che il Milan abbia scelto come opzione finale il trasferimento di Biglia senza l'inserimento di contropartite tecniche, solo cash (dunque Lapadula non partirà in direzione Roma ndr).

L'obiettivo di Fassone e Mirabelli è quello di averlo subito a disposizione in modo tale da aggregarlo con il resto della rosa per la tournée in Cina che scatterà il 14 luglio. Le prossime ore saranno fondamentali.