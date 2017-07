Milan, tra domani e mercoledì arriverà il rinnovo di Donnarumma - getty

Il caso sportivo dell'estate sta per concludersi: Gigio Donnarumma, dopo le vacanze post europeo under 21, domani è atteso a Milano e in serata a Milanello per unirsi alla rosa di Montella e iniziare la sua preparazione in vista della nuova stagione.

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il portiere classe 99' dovrebbe firmare nelle prossime 48 ore il suo nuovo contratto quadriennale con il Milan che scadrà nel 2021 e non nel 2022, proprio per avvicinarsi maggiormente alle pretese folli del noto procuratore. Una trattativa lunghissima ed estenuante che finalmente pare stia arrivando al capolinea. Il ragazzo di Castellamare di Stabia prenderà un notevole ingaggio che si aggira sui sei milioni di euro. Poi toccherà a Gigio riconquistare la fiducia dei tifosi del Milan. Il club di via Aldo Rossi non si è piegato alle pretese folli di Mino Raiola: previste normali commissioni, calcolate sull’ingaggio del giocatore, ci sarà una clausola unica tra i 75 e gli 80 milioni.

A Milano è previsto anche il fratello di Gigio, Antonio: dopo aver partecipato all’incontro decisivo tra Fassone, Mirabelli e Raiola, il portiere è tornato in Grecia per organizzare il trasloco verso il capoluogo lombardo. Il Milan dovrebbe pagare 300 mila euro per il cartellino di Antonio e l'ingaggio sarà intorno al milione. Curiosità: diventerà il terzo portiere più pagato in Serie A.

Entrambi i fratelli dovrebbero partire per la Cina dove il Milan è atteso da 2 partite amichevoli valide per l’International Champions Cup, ovvero contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco.