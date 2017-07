Milan, non solo mercato in entrata: Paletta richiesto dal Valencia. Sosa ha rifiutato l’Antalyaspor

corriere dello sport

Come vi stiamo raccontando da diverse settimane il Milan sta lavorando senza sosta sul mercato. Oggi però vi racconteremo anche quello in uscita: con i soldi ricavati dalle cessioni, Fassone e Mirabelli sperano di rinvestirli poi in quello in entrata. Andiamo a vedere i giocatori pronti a lasciare Milanello

Carlos Bacca

Il colombiano viene valutato 20 milioni di euro dal club rossonero. Sull'attaccante c'è il Marsiglia. Secondo Tuttosport in edicola quest'oggi, il club francese sarebbe disposto a pagare la cifra richiesta dalla società di via Aldo Rossi. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro tra le due squadre.

Gabriel Paletta

Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore centrale è finito nel mirino del Valencia. Paletta avrebbe già dato l'ok al traferimento in Spagna, ma prima i due club devono trovare un accordo: il Milan chiede cinque milioni di euro, il Valencia ne offre solo la metà. Ci sarà tanto da lavorare.

Sosa

Come riferisce Sky Sport, il club di via Aldo Rossi e l’Antalyaspor avevano trovato un accordo per Josè Sosa sulla base di 6 milioni di euro, ma l'argentino ha deciso di rifiutare il trasferimento in Turchia.

Lapadula

Sempre per la Gazzetta dello Sport questa settimana potrebbe essere quella decisiva per il passaggio di Gianluca Lapadula dal Milan al Genoa. I rossoneri valutano l'attaccante circa 12-13 milioni, ora si attende l'offerta di Preziosi.

Rodrigo Ely

Rodrigo Ely potrebbe ritornare al Deportivo Alaves, squadra nel quale ha già militato negli ultimi mesi della passata stagione. Per Tuttosport, il difensore dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.