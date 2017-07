Google Plus

Milan, verso l'amichevole contro il Lugano

Se da una parte Fassone e Mirabelli stanno lavorando senza sosta sul mercato, a Milanello Vincenzo Montella ha iniziato la preparazione con la rosa rossonera a disposizione. Domani il Milan giocherà la prima partita della stagione ovvero in amichevole contro il Lugano alle in 19.00 in Svizzera.

Sarà l'occasione per vedere i primi acquisti rossoneri all'opera: secondo Sky Sport Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessie e Çalhanoglu partiranno dal primo minuto. Sempre per l'emittente privata sportiva, sarà interessante vedere la posizione dell'ex Leverkusen: nell'allenamento di oggi il turco ha giocato nel ruolo di mezzala. Ma andiamo a vedere su cosa ha lavorato Vincenzo Montella quest'oggi.

IL REPORT

La settimana che porterà all'amichevole contro il Lugano, poi alla partenza per la tournée in Cina e al sorteggio del preliminare di Europa League, si è aperta con un altro doppio allenamento a Milanello. Nella giornata di lunedì i rossoneri hanno lavorato alla mattina, concentrandosi interamente sulla parte atletica, e al pomeriggio. A partire dalle 18.00, nello specifico, la squadra ha svolto - sul ribassato - un torello, delle esercitazioni tattiche e anche una partitella a campo ridotto