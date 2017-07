Milan, stasera la prima amichevole contro il Lugano: subito in campo i cinque nuovi acquisti

acmilan

Questa sera il Milan giocherà la prima amichevole della nuova stagione contro il Lugano (calcio d'inizio ore 19.00). A pochi giorni dalla partenza per la tournée cinese, dove il club di Via Aldo Rossi affronterà Borussia Dortmund e Bayern Monaco, sarà la prima occasione per i tifosi rossoneri di vedere all'opera la rosa di Vincenzo Montella ed in particolare vedere in campo alcuni degli acquisti dell’intenso mercato estivo di Fassone e Mirabelli.

Per la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il tecnico campano riproporrà il 4-3-3, modulo utilizzato nella scorsa stagione. Cambieranno gli interpreti ovviamente; l'allenatore del Milan è pronto a testare le condizioni dei giocatori a disposizione ed eventuali opzioni tattiche da utilizzare a partita in corso.

Contro il Lugano Montella schiererà almeno cinque nuovi acquisti: in difesa spazio a Musacchio come centrale, invece come terzino ci sarà Rodriguez. Dal primo minuto vedremo anche Kessie e Calhanoglu a centrocampo e in avanti spazio a Borini. L'attaccante italiano partirà a destra al posto di Suso, il quale non sarà a disposizione per il match di questa sera in Svizzera. Sempre per la rosa, il fantasista turco potrebbe ereditare la maglia numero 10 lasciata libera dopo l'addio di Keisuke Honda. Stasera i giocatori rossoneri avranno i numeri da 1 a 99 e per qualcuno la numerazione sarà definitiva.

Ma sarà l'occasione anche per vedere alcuni veterani del Milan, come ad esempio Ignazio Abate che tornerà in campo dopo diversi mesi, complice una botta all’occhio sinistro rimediata nel mese di febbraio nel match di campionato in casa del Sassuolo. Per Repubblica il terzino rossonero giocherà con un con un paio di occhialini protettivi (simili a quelli usati in passato da Edgar Davids ndr). Dal primo minuto ci sarà anche Jack Bonaventura pure lui assente da parecchio dai campi di gioco. Di seguito la possibile formazione del Milan.

(4-3-3) Storari; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Calhanoglu; Borini, Bacca, Bonaventura