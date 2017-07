Milan, a breve le firme dei Donnarumma: Antonio e Gigio verranno annunciati assieme? . acnmilan

Se da un lato il Milan oggi scenderà in campo per la prima amichevole stagionale contro il Lugano, dall'altro in via Aldo Rossi si continua a lavorare in ottica mercato. Fassone e Mirabelli a breve metteranno a segno altri due colpi che portano lo stesso cognome: Antonio e Gigio Donnarumma. Andiamo a scoprire le novità in merito.

ANTONIO OGGI FIRMERA' CON IL MILAN

Antonio Donnarumma si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. il quale si giocherà con Storari il ruolo di secondo portiere. Ieri Antonio ha superato anche i test medici a Milanello, poco prima di pranzo ha terminato le visite mediche presso la clinica "La Madonnina" di Milano e nel pomeriggio è atteso a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà alla maglia rossonera e lo porterà a guadagnare circa un milione di euro a stagione. Ricordiamo che il portiere è cresciuto nelle giovanili del club milanese. Sarà l’ottavo acquisto dell’estate di Fassone e Mirabelli.

DOMANI TOCCHERA' A GIGIO

L'ingaggio di Antonio Donnarumma è legato al rinnovo di contratto del fratello Gigio. Il ragazzo classe 99' è rientrato in questo minuti in Italia dalla vacanze ad Ibiza e, anche lui, è atteso a Casa Milan per prolungare col club rossonero fino al 2021. Non sarà facile per il giovane portiere dopo la tempesta mediatica dell'ultimo mese visto che dovrà ricucire i rapporti con i tifosi del Milan. In più dovrà reggere la pressione di un contratto faraonico, ovvero sei milioni a stagione dove verrà inserita una clausola rescissoria che dovrebbe ammontare a 70 milioni di euro, magari con una percentuale per Raiola, alla Pogba, in caso di cessione a cifre superiori. Non è da escludere che il club di via Aldo Rossi possa preparare qualcosa in grande stile per annunciare il rinnovo di Gigio.

Per la Gazzetta dello Sport Antonio e Gigio Donnarumma potrebbero firmare insieme perchè, sempre per il giornale sportivo, per il momento non ci sono certezze sul giorno in cui ci saranno le firme: domani sembra essere la giornata più logica, ma non è scontato. L'idea iniziale era che oggi firmava Antonio e domani Gigio. Successivamente i due fratelli dovrebbero poi partecipare alla tournée cinese con la rosa rossonera.