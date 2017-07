Milan, i fratelli Donnarumma attesi a Casa Milan. Mirabelli: "Speriamo nella firma di Gigio"

Gianluigi Donnarumma, è prossimo al rinnovo con il Milan. Fonte foto: Getty Images Europe.

Dovrebbe arrivare in quest'infuocato primo pomeriggio d'estate la parola fine sulla vicenda più chiacchierata delle ultime settimane. Rientrato da Ibiza in mattinata, Gianluigi Donnarumma - così come suo fratello Antonio - è atteso a breve a Casa Milan per firmare il rinnovo fino al 2021 con il Milan.

Allo stesso tempo, con Gigio è atteso anche il maggiore dei Donnarumma, Antonio, che si legherà ai colori rossoneri dopo che la sua carriera era iniziata proprio nelle giovanili del club Meneghino. Per quanto riguarda Antonio, le visite mediche a cui si è sottoposto tra la giornata di ieri e quella di oggi hanno dato esito positivo. Dunque, il portiere classe 90' ha ricevuto l'idoneità fisica per tornare a vestire la maglia del Milan. Il maggiore dei Donnarumma sarà terzo portiere alle spalle di Storari e di Gigio, prossimo alla firma sul rinnovo. Da quello che trapela dagli ambienti rossoneri, il nuovo contratto di Donnarumma Junior sarà un quadriennale e non un quinquennale. Sei milioni netti a stagione sarà l'ingaggio percepito dal 18 enne di Castellammare, mentre un milione netto sarà l'ingaggio di Antonio. Resta ancora da sciogliere il rebus legato all'ammontare della clausola rescissoria, unica e non inferiore ai 75 milioni richiesti - come soglia minima - da Fassone e Mirabelli.

A confermare l'arrivo dei Donnarumma è stato lo stesso Massimiliano Mirabelli, intercettato dai microfoni di Premium Sport qualche minuto fa: "Gigio Donnarumma? Speriamo che tra pochi minuti firmino sia lui sia il fratello Antonio". Parole importanti, che confermano la grande fiducia nell'ambiente rossonero.