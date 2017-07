Milan, l'agente di Biglia fa visita a Casa Milan: senza accordo, la Lazio attende l'argentino in ritiro

Una visita lampo, durata poco meno di trenta minuti, ha caratterizzato il primo pomeriggio rossonero a Casa Milan. Mentre la dirigenza del Diavolo era in attesa di Antonio e Gianluigi Donnarumma - in questi minuti in procinto di firmare i rispettivi contratti con il Milan - la coppia composta da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli ha visto arrivare Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia.

L'argentino, obiettivo numero uno per la mediana di Montella, resta molto vicino ai rossoneri che però, non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo con la Lazio. Il Presidente Lotito infatti, continua a fare resistenza rispetto all'offerta di 15 milioni più bonus presentata dal Milan. Lotito non si schioda dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro mai raggiunta, nemmeno con i bonus dal Milan.

Al tempo stesso, Biglia, che ha già un accordo con il Milan, è rientrato in Italia nella giornata di ieri ma non si è ancora presentato ad Auronzo di Cadore, dove la Lazio è in ritiro. Il Capitano biancoceleste era atteso per oggi, ma gli è stato concesso un giorno in più dalla società capitolina. Per domani però, Biglia è stato convocato per le visite mediche con il club biancoceleste. Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo entro sera, il regista 31 enne dovrà presentarsi ad Auronzo da separato in casa, in attesa di sviluppi circa la trattativa con il Milan.

Per questo, è lecito attendersi un contatto tra Fassone e Lotito già in serata. Dopo che saranno sbrigate le questioni legate ai Donnarumma e giocata l'amichevole con il Lugano - kick off alle 19.00 - il Milan farà un ultimo tentativo con la Lazio prima che Biglia sia costretto a riabbracciare i colori biancocelesti.