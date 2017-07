Ufficiale: Gianluigi Donnarumma rinnova con il Milan

donnarumma firma il rinnovo con il milan (fonte foto www.acmilan.com)

Quella tra Donnaruma e il Milan è stata la telenovela del mese di giugno con un tira e molla che sembrava essersi concluso con una rottura definitiva tra le parti annunciata dal procuratore del giocatore Mino Raiola dopo un incontro con i dirigenti rossoneri. Invece negli ultimi giorni le parti si sono pian piano riavvicinate con il portiere che ha fatto prevalere la volontà sua e della famiglia di rimanere a Milano per proseguire quel percorso iniziato incredibilmente due anni fa a soli 16 anni, quando debuttò in maglia rossonera.

Così oggi il Milan ha annunciato sul suo sito ufficiale il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma fino al 2021: "AC Milan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2021 il contratto di Gianluigi Donnarumma.

È stato raggiunto, dunque, l'accordo per il rinnovo di contratto del nostro portiere. Una bella notizia per la società, che ha fortemente voluto e insistito per la firma, il ragazzo e i tifosi. La storia rossonera di Donnarumma continua. La notizia è ufficiale e dà una svolta al nostro calciomercato, che passa soprattutto dagli acquisti - finora sette in un mese e mezzo - ma anche dalla conferma dei pezzi più pregiati già presenti in rosa. E il classe '99 è quello più giovane e promettente. Talento unico, recordman in Serie A e protagonista di due stagioni strepitose: difenderà ancora i pali del nuovo Diavolo di Vincenzo Montella, che nel 2017-18 punterà chiaramente ad un campionato di spessore. Domani a Casa Milan alle ore 11 il rito della firma e il saluto a tutti i tifosi".

Manca ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare ad ore per il trasferimento di Antonio Donnarumma al Milan. Il portiere è giunto con il fratello presso la sede del club rossonero per definire gli ultimi dettagli. Donnarumma senior sarà il terzo portiere della squadra di Montella alle spalle del fratello Gianluigi e Storari.