Milan, oggi è stato il Donnarumma day

Oggi è stato il Donnarumma Day: il club rossonero ha presentato con un video su Facebook il rinnovo di Gianluigi e l'acquisto di Antonio dall'Asteras Tripolis. Ma andiamo a sentire le parole dei diretti interessati accompagnati da Fassone e Mirabelli.

Fassone: "È una giornata particolare e importante"

Ad inaugurare la conferenza ci ha pensato il dottor Fassone: "Una giornata particolare e importante. Solitamente non presentiamo un rinnovo di contratto, ma quello di

Gigio è stato il tormentone dell'estate. Oggi celebriamo una trattativa lunga e sofferta, fatta di spiegazioni e passi avanti. Questi nuovi 4 anni ci danno nuove soddisfazioni. A 18 anni è difficile prendere simili decisioni. Credo che da parte sua, la scelta di dare fiducia ad un nuovo Milan sia comprensibilmente sofferta, fatta di dubbi e tentennamenti, ma siamo orgogliosi che tu abbia scelto noi. Questa è la tua famiglia, la tua casa. Tutto verrà dimenticato alla prima parata. Promettiamo però che l'anno prossimo avrai fatto la maturità e qui sarai nelle vesti di ragioniere".

Gigio Donnarumma: "Sono orgoglioso di essere al Milan, mai avuto dubbi"

Dopo un mese di tira e molla è arrivato finalmente il rinnovo. Il giovane portiere classe 99' vuole per prima cosa ricucire il rapporto con i tifosi: "Sono contentissimo e orgoglioso di essere al Milan. Sono nato e cresciuto qui, non ho mai avuto dubbi. Mi dispiace per i tifosi che si sono sentiti traditi, non era nelle mie intenzioni. Mi dispiace per loro, li ringrazio per il loro affetto. Sono orgoglioso di essere qui. Ringrazio il ministro dell’istruzione per la lettera, prometto che l’anno prossimo sarò ragioniere. Non ero pronto per l’esame".

Mirabelli: "Il contratto di Donnarumma rimarrà nella storia"

Poi è toccato al direttore sportivo rossonero: "Fin dal primo giorno, abbiamo lavorato per il rinnovo di Gigio Donnarumma e fin dall’inizio ho avuto l’idea di portare qui anche Antonio. Io l’ho voluto fortemente, è sicuramente bello avere due portieri che anche sono fratelli, ma la mia prima valutazione è stata senza dubbio tecnica. Antonio può fare il 12esimo del Milan e giocare quando verrà chiamato in causa. Montella mi ha supportato in questa decisione. Antonio ha avuto un ruolo importante in questa vicenda. Gigio ci ha sempre detto di voler rimanere al Milan. Questa vicenda non era facile, tra qualche anno magari entrerà nella storia. Non ci sono né vincitori né vinti, noi abbiamo fatto quello che andava fatto. Io stimo moltissimo Antonio e sono orgoglioso di presentarlo oggi".

Antonio Donnarumma: "Sono contento di essere qui, è una cosa bellissima tornare a Milanello"

Ed infine ha parlato anche l'ottavo acquisto del Milan in questa lunga estate, Antonio Donnarumma: "Ringrazio Fassone e Mirabelli per le belle parole. Sono contento di essere qui, è una cosa bellissima tornare a Milanello. Sarà bello rivedere certe persone e sarò in camera con mio fratello durante i ritiri. Ripeto, sono felice e farò di tutto per meritarmi il posto".

