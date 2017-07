Google Plus

Milan, è fatta per l'acquisto di Biglia: operazione chiusa con la Lazio

E' di pochi minuti fa la notizia riportata da Sky Sport ovvero che finalmente Milan e Lazio hanno trovato l'intesa per Lucas Biglia: l'ormai ex capitano biancoceleste a breve vestirà la maglia rossonera.

Il regista argentino può lasciare il ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore già nella giornata di domani o anche in serata per sottoporsi alle visite mediche con i rossoneri. Dopo aver subito una nuova frenata nelle scorse ore, nel tardo pomeriggio Lotito e Fassone/Mirabelli hanno trovato l'accordo:si chiude per una cifra complessiva di 20 milioni (17 più 3 di bonus). Biglia da tempo ha un accordo con la dirigenza rossonera, mancava quello tra i due club e finalmente è arrivato pure quello.

Per il Milan è il nono colpo messo a segno. Biglia invece finisce l'avventura alla Lazio: inoltre, come racconta Sky Sport, l'argentino durante tutto il corso dell'allenamento di oggi è stato bersagliato continuamente dai fischi e dagli insulti dei tifosi.