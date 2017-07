Milan - Bonucci, ormai ci siamo: il difensore ha lasciato Vinovo

La trattativa dell'estate, molto probabilmente, oggi vedrà la parola fine. Leonardo Bonucci sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Un affare che è nato nei giorni scorsi e si è concluso all'una e mezza di notte con l'utimo colloquio di una giornata frenetica fra il procuratore del giocatore Lucci, mente e regista dell’operazione, e l'a.d. del Milan Fassone. Ovviamente è stato complice anche lo stesso difensore, forte la volontà di chiudere l'esperienza torinese.

Un'oretta fa Bonucci ha salutato i suoi ormai vecchi compagni di squadra a Vinovo e con il suo agente Alessandro Lucci si è diretto presso la sede della Juventus di Corso Galileo Ferraris per formalizzare il suo passaggio alla squadra di via Aldo Rossi. Successivamente partiranno alla volta di Milano per un colloquio con Fassone. Prima le visite mediche alla clinica "La Madonnina" , poi la firma sul contratto che lo legherà alla maglia rossonera. Cifre molto importanti per uno dei difensori più bravi in Europa: accordo su 40 milioni senza contropartite tecniche tra i due club, invece il giocatore firmerà un contratto di 5 anni a 6,5 milioni di euro a stagione più bonus (i diritti d’immagine verranno discussi a parte ndr).

Leonardo Bonucci al Milan: una trattativa che lascerà il segno nel corso dell’estate 2017.