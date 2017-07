Milan, Bonucci è arrivato in sede

getty images

Nelle prossime ore Leonardo Bonucci sarà un nuovo giocatore del Milan. Intorno alle 14.00/14.05 il difensore è arrivato in via Aldo Rossi insieme al proprio

procuratore (Lucci, la mente di questo trasferimento ndr) per limare gli ultimi dettagli con Fassone (non ci sarà Mirabelli che sta volando in Cina con la rosa allenata da Vincenzo Montella ndr). Il classe 87' è stato accolto dai tanti tifosi del Diavolo arrivati a Casa Milan per dare il benvenuto all'ormai ex juventino: Bonucci, seduto sul sedile posteriore dell’auto societaria, è apparso sorridente ed ha salutato la folla (secondo sky Sport circa 500 persone ndr) che lo attendeva da un paio di ore.

Successivamente, Bonucci svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto di cinque anni, fino al 2022: 40 milionni più 2 di bonus alla Juventus, 6-6,5 mln all’anno al giocatore.

Poche ore e Bonucci sarà un nuovo giocatore del Milan.