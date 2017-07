Milan, Bonucci ha firmato il contratto. Biglia è atteso in serata a Milano

acmila

Sarà una giornata storica per il Milan: Leonardo Bonucci, secondo Gianluca di Marzio, ha firmato il contratto che lo legherà con i rossoneri fino al 30 giugno 2022. Nelle casse della Juventus andranno 40 milioni di euro più due di bonus (non è stato inserito il cartellino di De Sciglio ndr). Per Bonucci, invece, sempre secondo il noto giornalista, un contratto di cinque anni a 6,5 milioni di euro a stagione più bonus, con i diritti d'immagine che verranno discussi a parte. Inoltre l'ex juventino sarà anche il nuovo capitano del Milan. Il centrale, qualche minuto fa, è uscito dalla sede di via Aldo Rossi per firmare qualche autografo e fare un selfie con i tanti tifosi presenti. Molto probabilmente ora si recherà a sostenere le visite mediche e successivamente i test atletici, poi ci sarà l'ufficializzazione del colpo dell'estate 2017, se non addirittura di uno degli affari più importanti degli ultimi anni (in Italia ndr).

Ma non è finita qui: nelle prossime ore è atteso a Casa Milan anche Lucas Biglia: finalmente, dopo settimane di trattativa, i due club hanno trovato l'accordo. Alla Lazio andranno 17 milioni di euro più tre di bonus, invece l'argentino firmerà un contratto triennale da 3,5 milioni a stagione con opzione per il quarto.

Molto probabilmente, ora il nuovo Milan non punterà solo alla qualificazione alla prossima Champions League.