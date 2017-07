Milan, ufficiale l'arrivo di Bonucci. Contratto fino al 2022, 40 milioni più 2 di bonus alla Juventus

Marco Fassone e Leonardo Bonucci, acmilan.com

Altra giornata clamorosa per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Quasi quasi l'arrivo di Lucas Biglia, capitano della Lazio e centrocampista della Nazionale argentin, è passato in secondo piano per "colpa" di Leonardo Bonucci. Fino a questo momento il trasferimento più importante e inaspettato dell'intera sessione di mercato. Mancava solo l'annuncio ufficiale del Milan ed è arrivato anche quello.

"AC Milan comunica di aver sottoscritto con Juventus FC un contratto di trasferimento a titolo definitivo del giocatore Leonardo Bonucci. Il giocatore, previo il superamento delle visite mediche previste nei prossimi giorni, si legherà al Milan con un accordo di 5 anni". Visite mediche che saranno domani mattina alle 7.30 alla clinica La Madonninan, insieme a Biglia, atteso intorno alle 23 a Linate. Quasi sicuramente l'argentino non riceverà lo stesso bagno di folla che è stato riservato al difensore al momento del suo arrivo a Casa Milan nel primo pomeriggio. Centinaia le persone che hanno voluto regalare il primo assaggio di tifo rossonero a Bonucci, con il difensore che dopo la visita di Casa Milan è voluto uscire per un primo saluto e una prima foto ricordo. Istantanee di una giornata che verrà ricordata come una di quelle in cui il Milan è tornato a fare la voce grossa sul mercato italiano, con un acquisto importante, oneroso e che candida ancora di più ai rossoneri per uno dei primi 4 posti.

Veniamo anche alla cifre di questo affare. La Juventus alla fine sembra averla spuntata per quanto riguarda la cifra che il Milan verserà nelle casse rossonere. Si parla di 40 milioni più 2 di bonus, anche se a breve potrebbe arrivare un'operazione sull'asse Milano-Torino al contrario. Mattia De Sciglio, infatti, continua ad essere nel mirino dei bianconeri che però vogliono 15 milioni di euro. Tornando a Bonucci, però, contratto di 5 anni, fino al 2022, con ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus e i diritti di immagine che verranno gestiti direttamente dal giocatore. Dettagli in ogni caso, perchè Bonucci è pronto anche ad ereditare la maglia numero 19 che era di Kessie e la fascia di capitano che apparteneva a Riccardo Montolivo. Dopo le visite mediche e la prevedibile firma via social, Bonucci raggiungerà i compagni in Cina insieme a Biglia fra lunedì e martedì. In attesa del suo esordio in campo dal primo minuto con la maglia rossonera.