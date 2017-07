Milan, oggi è il B-day: visite mediche per Biglia e Bonucci poi direzione sede

twitter

Oggi per il Milan è il b-day: tranquilli non è il compleanno del club rossonero, ma bensì questa intensa giornata è dedicata a Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. Gli ultimi due colpi della faraonica campagna acquisti di Fassone e Mirabelli stanno svolgendo le visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina.

In particolare quelle dell'argentino sono già finite e in questi minuti si trova già a Casa Milan per siglare il tanto atteso contratto: un'operazione che si svolgerà in tempi rapidi visto che l'ad di via Aldo Rossi ha un aereo da prendere alle 12.00 per raggiungere la squadra in Cina.

Ricapitoliamo le cifre: alla Lazio vanno 17 milioni di euro, a cui vanno sommati altri 3 milioni corrispondenti ai bonus legati agli obiettivi sportivi del regista. Invece il difensore della Nazionale ha già sottoscritto un contratto fino al 2022 (sarà il nuovo capitano rossonero ndr) e in questo momento è ancora alla clinica.