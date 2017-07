Il Milan è arrivato in Cina, Montella: "La società sta facendo qualcosa di straordinario"

Vincenzo Montella, twitter @edozg86

In mezzo a tutto il clamore provocato dal mercato del Milan la squadra di Vincenzo Montella è arrivata in Cina per giocare le due partite dell'International Champions Cup, appuntamento ormai fisso per i rossoneri da alcune stagioni. Mini tournee prima di rientrare in Italia e preparare il preliminare di Europa League contro il Craiova di Devis Mangia. I giorni in Cina, alla luce della nuova proprietà, acquistano un significato ancora più importante e non è da escludere un saluto del presidente Li Yonghong alla squadra.

Primo avversario il Borussia Dortmund di quel Pierre Emerick Aubameyang prima scelta per l'attacco. Montella parla di mercato in conferenza e non può che fare i complimenti alla società per quanto fatto fino a questo momento: "La società sta facendo un lavoro straordinario. Sono arrivati sia giocatori d’esperienza che giovani. Molti arrivano da altri campionati, quindi avranno bisogno di un periodo di adattamento ma sono molto fiducioso. Sinceramente non sento molta pressione. Per me è più facile allenare giocatori forti. È vero, abbiamo cambiato molto scegliendo giocatori in base ad una logica, però servirà serenità e la forza di creare nell’immediato un gruppo solido che ci ha permesso lo scorso anno di toglierci diverse soddisfazioni. Ci sono squadre già collaudate in Serie A, come Juventus, Napoli e Roma. Sono queste per me le favorite".

Dal mercato però sono già arrivati due giocatori importanti come Calhanoglu e Bonucci: "Bonucci è un calciatore di livello internazionale. A livello tecnico penso che insieme a Ramos sia il miglior centrale al mondo. Per me è un sogno poterlo allenare, e per questo ringrazio Mirabelli e Fassone. Capitano? Nella mia testa ci sono più capitani, mi confronterò con la società su questo tema. Hakan è un giocatore di fantasia. Può giocare in diverse posizioni in campo: partire esterno per poi accentrarsi, fare l’interno di un centrocampo a tre, oppure giocare da trequartista. Staremo a vedere". Gli obiettivi per la stagione sono però chiari, a partire dal preliminare di Europa League: "Il nostro obiettivo è quello di entrare in Champions. Ma ripeto, c’è da diventare squadra, bisogna crescere rapidamente. I ragazzi che ho avuto modo di conoscere fino ad ora hanno messo subito a disposizione le loro ottime qualità, certamente i due possibili acquisti di Bonucci e Biglia ci permettono di avvicinarci alla stagione con ancor più fiducia. Il preliminare? Il fatto di giocare la gara di andata in trasferta non è la situazione ottimale. Dovremo capire lo stato di forma della squadra e presentare la miglior formazione possibile".