Milan, Montolivo: "Obiettivo Champions, per fare bene servono 23 titolari"

Riccardo Montolivo, acmilan.com

Chissà se anche nella prossima stagione Riccardo Montolivo si potrà presentare in conferenza stampa con i gradi di capitano del Milan. Sono molte le voci che vogliono il nuovo arrivato Bonucci come prossimo padrone della fascia, anche se Montella ha spiegato che sarà necessario confrontarsi con la società su questo argomento. Nella sua testa, infatti, sono molti i giocatori che potrebbero ricoprire questo ruolo, in una rosa che è cambiata molto dalla scorsa stagione.

Tanti nuovi arrivi che impongono al Milan un obiettivo preciso, come racconta Montolivo nella prima conferenza della tournee cinese del Diavolo: "Penso che la società stia facendo un lavoro importante, a tratti sorprendente. Siamo molto felici di questo. Il nostro obiettivo deve essere quello di entrare in Champions, e questa sfida è molto stimolante, soprattutto visti gli ultimi acquisti. Per noi il nostro primo obiettivo è il Preliminare, che si può già considerare un crocevia della stagione. Con questo mercato sicuramente abbiamo maggiori pressioni, ci saranno grosse aspettative, ma sono sicuro che i giocatori di maggior esperienza riusciranno a guidare la squadra nella giusta direzione".

Biglia e Bonucci sono due giocatori di esperienza per esempio: "Sono entrambi grandi giocatori. Per fare bene una squadra deve avere 22-23 titolari, e la società sta andando in quella direzione. Sono contento per Bonucci, è stata una trattativa sorprendente. È un giocatore di spessore e sono sicuro che alzerà il livello del nostro gioco". Infine Montolivo parla dei giorni cinesi che attendono il Milan e del tipo di lavoro che si dovrà fare sul campo: "Siamo molto contenti di essere tornati qui in Cina, vedere sempre questo affetto da parte dei tifosi ci fa molto piacere. Siamo qui per lavorare e per crescere a livello fisico. Affrontiamo avversari molto competitivi, saranno test molto interessanti in vista del Preliminare di Europa League".