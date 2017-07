Milan, contatti per Renato Sanches

la presse

Il Milan continua la sua strabiliante campagna acquisti: dopo Musacchio, Kessie, Rodriguez, Andrè Silva, Calhanoglu, Borini, Conti, Biglia e Bonucci i rossoneri non vogliono fermarsi qui. Fassone e Mirabelli sono alla ricerca di una grande punta (Aubameyang, Belotti o Morata ndr), ma sembra che stiano sondando altre piste. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando

Secondo Gianluca di Marzio il Milan avrebbe avviato i contatti per Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco. Per il portoghese classe '97 Mirabelli, sempre per il noto esperto di calciomercato, avrebbe fatto un tentativo nei giorni scorsi per prenderlo in prestito biennale dal club tedesco. Al momento c'è ancora grande distanza tra le due parti e per il momento la trattativa è bloccata. Per il quotidiano portoghese Record, il Milan avrebbe offerto al Bayern 7 milioni di euro per un prestito di due anni, con opzione di riscatto fissata a 40 milioni. Risposta rispedita al mittente. La differenza tra domanda ed offerta è ancora troppo alta.

Renato Sanches è cresciuto nel Benfica, partendo dalla giovanili fino ad arrivare alla prima squadra per poi lasciarla un anno fa per il Bayern Monaco. La scorsa stagione sotto la guida di Carlo Ancelotti ha collezionato 25 presenze in stagione (e non tutte dal primo minuto ndr) di cui 6 in Champions League. Il giovane portoghese può essere il terzo rinforzo al centrocampo dopo gli arrivi di Kessié e di Biglia? Per il momento diciamo no, ma in queste settimane il calcio mercato del Milan ha sorpreso tutti e tutti.