Milan, è iniziata la tournée cinese.  Yonghong Li: "Sorprenderemo ancora i nostri tifosi"

Il Milan si trova in Cina per la International Champions Cup. Tante le partite in programma: si inizia con il Borussia Dortmund il 18 luglio, a seguire Bayern Monaco ed infine il derby contro l'Inter a Nanjing il 24.

Tra un colpo di mercato e l'altro, i rossoneri in questi giorni avranno l'occasione di incominciare a giocare e a conoscersi. Vincenzo Montella ha a disposizione quasi tutti gli attuali titolari della sua rosa, tranne Suso e Romagnoli rimasti a Milanello per recuperare da alcuni guai fisici. Ecco qui tutti i convocati, PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari DIFENSORI: Abate, Antonelli, Conti (in partenza il 18 luglio), De Sciglio, Gabbia, Gomez, Paletta, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Zapata CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Jose Mauri, Montolivo, Sosa (in partenza 15 luglio), Zanellato ATTACCANTI: Bacca, Borini, Crociata, Cutrone, Niang, Silva (in partenza il 18 luglio). Ovviamente mancano all'appello sia Lucas Biglia e Leonardo Bonucci, ma anche loro raggiungeranno la squadra nei prossimi giorni.

In questo momento il presidente del Milan, Yonghong Li, ha organizzato un evento per incontrare la squadra in un hotel di Guangzhou. Queste le sue parole come riportano i colleghi di Milannews: "Dal primo giorno avevo garantito acquisti per il Milan. Torneremo grandi in Italia ed Europa ,sorprenderemo i nostri tifosi". Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, questa festa è un'occasione per il neo patron rossonero di farsi conoscere sia dalla rosa e sia dallo staff tecnico. Ci sarà all’incontro anche Marco Fassone partito solo ieri da Milano visto che doveva sistemare gli ultimi dettagli per gli arrivi di Lucas Biglia e Leonardo Bonucci.

Nel frattempo il suo braccio destro David Han Li ha assistito alla sessione d'allenamento di ieri del Milan sempre a Guangzhou. Come riferisce Milan Tv, Han Li sarà presente anche in occasione delle prossime sedute rossonere.