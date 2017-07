Parla Fassone: "Abbiamo la responsabilità di costruire un grande Milan"

twitter

In questi minuti in un grande hotel di Guangzhou, il presidente del Milan, Yonghong Li, ha organizzato un evento per incontrare la squadra. Oltre al neo patron rossonero è intervenuto anche l'amministratore delgato Marco Fassone arrivato in Cina solamente nella giornata di oggi. Andiamo a sentire le sue parole raccolte dai coleghi di Milannews: "E’ un grande piacere esser qui con voi -ha esordito- Una delle prime volte che ho parlato con Mr. Li del Milan la scorsa estate, ho capito che il club aveva un grande appeal in Cina e che erano riconosciuti come simboli, giocatori straordinari come Franco Baresi e Rino Gattuso, che oggi sono qui con noi, e che alzando trofei, hanno fatto grande il nome del club in giro per il mondo. Noi stiamo imparando a conoscere la Cina che si sta affacciando al mondo del calcio, che in Italia è una religione. Vogliamo aiutare questo paese a crescere ed il progetto sottoscritto oggi è molto importante".

Poi ha parlato degli obiettivi di questo nuovo Milan: "Per quel che riguarda noi, abbiamo la responsabilità di dover ricostruire un Milan straordinario. Stiamo rinforzando molto la squadra che Vincenzo Montella, lo scorso anno, ha condotto al sesto posto garantendoci così l’accesso ai preliminari di Europa League. Con Mirabelli, che è il nostro direttore dell’area tecnica, stiamo cercando di mettere a disposizione giocatori importanti e che hanno sposato il progetto del Milan ed ogni giorno che passa, giocatori importantissimi a livello internazionale chiedono informazioni su questo nostro progetto. Questo è un grande onore per noi".