Milan, continua la caccia all'attaccante: Aubameyang riduce le richieste sull’ingaggio

foxsports

Ormai a questo nuovo Milan manca solo l'attaccante: come ha riferito lo stesso Marco Fassone, il club rossonero nei prossimi giorni cercherà una punta. Tanti i nomi accostati alla squadra di via Aldo Rossi: da Aubameyang a Belotti, passando per Alvaro Morata. Ma non dimentichiamoci di Kalinic, che, tra quelle citate prima, è certamente l’operazione meno costosa e piace molto a Vincenzo Montella. Andiamo a vedere le ultime news di mercato.

MORATA SEMPRE IN POLE

Il nome caldo di queste ultime ore è quello dello spagnolo: Morata avrebbe dato l'ok per il trasferimento in rossonero, infatti avrebbe dato l'incarico al suo entourage (Juanma Lopez e Nelio Lucas ndr) di riattivare i contatti con il Diavolo. Il problema ovviamente rimane la dirigenza del Real Madrid: Florentino Perez chiede 90 milioni di euro per la cessione dell'ex juventino. Il Milan, secondo Cope, avrebbe offerto 75 milioni di euro più 10 di bonus.

AUBAMEYANG RIDUCE LE RICHIESTE D'INGAGGIO

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, Pierre-Emerick Aubameyang ha fatto sapere di aver abbassato le proprie pretese di ingaggio: dai 13 milioni di euro iniziali, ora si "accontenterebbe" di un di un contratto da 8,5 milioni a stagione. In questo momento il Milan sta giocando proprio con il Borussia Dortmund l'amichevole in Cina e non è da escludere che Mirabelli possa parlare con il club tedesco del giocatore.

BELOTTI E' LA PRIMA SCELTA

Andrea Belotti rimane però il preferito sia dello staff tecnico, ma anche dei tifosi soprattutto per la sua nota fede milanista. Ad Urbano Cairo non è andata già la frase di Fassone di domenica (“Sarebbe bello avere uno tra Belotti, Morata e Aubameyang” ndr) e giovedì raggiungerà la squadra in ritiro per parlare anche dell'attaccante granata. Inoltre ieri, il Gallo ha messo un like all’ultimo post su Instagram di Leonardo Bonucci. Un segnale? Per molti sì. Il presidente del Torino però continua a non schiodarsi dalla richiesta di 100 milioni, ma il club rossonero è pronto ad una offerta importante, ovvero 50 milioni più diverse contropartite (Niang, Locatelli e Paletta).

KALINIC VUOLE SOLO IL MILAN

L'attaccante croato rimane l'operazione più concreta e soprattutto più semplice. La Fiorentina ha prolungato il permesso del giocatore di altre 48 ore in attesa di novità dalla Cina. Il Milan non arriva a 20 milioni, il club viola ne vuole almeno 27.