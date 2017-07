Milan-Aubameyang, il Borussia non ci sta: "Sono stati irrispettosi. Pierre sta bene con noi e viceversa"

Pierre-Emerick Aubameyang festeggia uno dei suoi tanti gol col Borussia Dortmund. | pianetamilan.it

La sessione del calciomercato 2017, in Serie A, ha decisamente una squadra regina: si tratta ovviamente del Milan. I rossoneri, a suon di colpi importanti in entrata e senza cedere alcun big, si sono guadagnati questo titolo: adesso vogliono completare l'opera con almeno un altro bis di entrate, fra cui figurerà certamente un attaccante.

Fra i tanti nomi circolati per questo possibile rinforzo c'era quello di Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti titolare del Borussia Dortmund reduce da una stagione da 31 gol soltanto in Bundesliga. Con questi numeri, è chiaro che i tedeschi non fossero proprio ben disposti all'idea di lasciar partire il gabonese, il quale però per un certo periodo di tempo si è cercato una sistemazione che gli garantisse quell'ingaggio da top player mondiale che lui sente di meritare. Ma prima il Paris Saint-Germain e poi il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro si sono arresi: in corsa erano rimasti soltanto i rossoneri, che sono arrivati a fare una proposta che stava effettivamente allettando il finalizzatore africano. Ma la società giallonera è stata infastidita da questi fatti e pare abbia tolto il proprio numero 17 dal mercato, come testimoniato dalle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport rilasciate dal direttore sportivo del club, Hans-Joachim Watzke: "Non è possibile che gli altri direttori sportivi arrivino e dicano 'Voglio quello o quell’altro giocatore'. Il Milan non ha avuto rispetto e per questo abbiamo lanciato un messaggio chiaro: Aubameyang sta bene con noi e noi con lui. È chiaro comunque che lui abbia cercato di provare un'esperienza diversa". La porta non è stata chiusa al 100%, ma di fatto i rapporti fra i due club in questo momento saranno ai minimi storici.

Ed è per questo che, considerando che l'altro grande nome Alvaro Morata è ormai promesso sposo del Chelsea, al Diavolo non resta che puntare tutto su Andrea Belotti. Il Torino sembra aver superato dei disguidi iniziali - per cause simili a quelle che hanno infastidito il BVB - ed è pronto adesso a lasciar partire il calciatore con l'inserimento di Gabriel Paletta e M'baye Niang nella trattativa come contropartite tecniche, insieme a un conguaglio che si aggirerebbe attorno ai 60 milioni di euro. Anche l'italiano sarebbe entusiasta di questo salto: aspettiamo dunque che ci siano degli sviluppi importanti nelle prossime ore.