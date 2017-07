Milan, sesto e ultimo giorno a Guangzhou

acmilan

Prosegue la tournée cinese del Milan: dopo il primo match dell'International Champions Cup 2017, nel quale i rossoneri hanno perso per 3-1 contro il Borussia Dortmund, è già tempo di pensare al prossimo impegno.

Questa sera il Milan si trasferirà a Shenzhen per prepare la prossima sfida contro il Bayern Monaco di sabato. Ieri sono arrivati anche gli ultimi quattro acquisti di Fassone e Mirabelli ovvero Biglia, Bonucci, Silva (il portoghese si è aggregato dopo per via delle vacanze concesse dopo l'impegno in Confederations Cup ndr) e Conti ed hanno sostenuto l'allenamento con il resto dei compagni. Oggi invece la rosa di Montella ha lavorato prima in piscina e poi ha sostenuto l'ultima seduta al Tianhe Stadium prima della partenza.

Da segnalare il grande entusiasmo per l'arrivo di Leonardo Bonucci: l'ex difensore della Juventus è stato accolto da tantissimi supporters rossoneri, che gli hanno chiesto selfie e autografi.