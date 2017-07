Montella: "Bacca out per le scelte di mercato. Contento per la prova in vista dell'Europa League"

montella soddisfatto per la vittoria contro il bayern (fonte foto Sport Go"

E' vero che è calcio d'estate, ma il poker calato dal Milan quest'oggi contro i campioni tedeschi del Bayern Monaco, guidati dal grande ex Carlo Ancelotti, ha entusiasmato i tifosi rossoneri che non si aspettavano certamente un risultato così roboante e una prestazione tanto convincente.

Anche Vincenzo Montellla in zona mista mostra la sua soddisfazione per la prova della sua squadra in vista soprattutto del prossimo match di Europa League contro il Craiova che si disputerà giovedì prossimo. Ecco le dichiarazioni del tecnico raccolte da MilanNews:

"Non so se il risultato sia dipeso dall’aspetto fisico perché in queste competizioni puoi trovare squadre che hanno una condizione differente dalla tua, come accaduto oggi. Mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento, abbiamo fatto un solo allenamento per preparare questa sfida ed è andata benissimo".

0 gol subiti contro fenomeni come Lewandowski e Muller, segnali importanti per la difesa rossonera: "La fase difensiva è stata ben fatta, soprattutto davanti ad avversari così. Abbiamo commesso dei piccoli errori sui quali dovremo lavorare, ma è stata fatta un’ottima partita sotto questo aspetto".

Successo come detto importante anche in vista della prossima sfida di Europa League: "La vittoria è importante, ma dobbiamo diventare squadra nella continuità. I ragazzi che sono arrivati sono ottimi calciatori e ci vuole un po’ di tempo per integrarci, ma vittorie come questa aiutano l’ambiente. Il nostro obiettivo è la partita di giovedì prossimo, che è fondamentale per noi".

Tra le tante note positive c'è anche la prova di Biglia: "E’ un calciatore che abbiamo cercato per tanto tempo. Mi piace molto per come legge il gioco e lo abbiamo voluto fortemente. Non aveva la gamba per fare 45 minuti oggi, ma Montolivo ha un problemino alla caviglia e nell’intervallo lo abbiamo tolto".

Infine Montella svela il motivo per cui non è stato schierato Bacca: "Riguardo Bacca sta bene, è più una scelta tecnica ma fatta in serenità, cercando di pensare al prossimo impegno tra 4 giorni: siccome non ho intenzione di farlo partire in squadra, ho così chiesto lui la disponibilità e gli ho spiegato tutto in questo senso. Il ragazzo è molto sereno, è tutto in armonia, si capisce comprensibilmente che è dovuto alle future scelte di mercato."