Milan, parla Fassone: "Pronti per il Craiova"

foto by gianluca di Marzio

Il Milan è sbarcato in Italia un paio di ore fa e all'arrivo a Malpensa Marco Fassone è stato intervistato dai colleghi di Milanews. Andiamo a sentire le sue parole

Sulla tournee cinese appena conclusa: "Sono stati dieci giorni importanti e due gare importanti per il mister. Siamo stati tutti assieme e adesso parte la stagione, quella vera, con la partita di giovedì prossimo".

Ora testa a giovedì all'impegno di Europa League contro il Craiova: "Giovedì vedremo se la squadra è pronta. Questa era la miglior preparazione possibile che potessimo fare, credo ci siano tutti i requisiti per poter andare in Romania e fare una buona partita".

In chiusura spazio anche al mercato e sul possibile arrivo di Kalinic già nella giornata di domani: "Non faccio più nomi, perché non voglio che qualcuno si risenta. Guai a parlare dei giocatori che sono di altri club. Noi certamente faremo qualcosa, ma con la dovuta calma. Mancano ancora quaranta giorni, sembra che sia già finito il mercato. La squadra è già molto competitiva così e non abbiamo nessuna fretta di concludere".