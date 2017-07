Milan, Renato Sanches apre ai rossoneri: "Ho bisogno di giocare di più, Milan opzione concreta"

Renato Sanches durante il recente match di ICC contro i rossoneri. Fonte foto: Getty Images Asia.

Son bastate poche parole, dirette, chiare a riguardo di un futuro sempre più lontano da Monaco e dalla Baviera. Renato Sanches è sul mercato, e a confermarlo è lo stesso centrocampista portoghese, intercettato dai microfoni della BILD al termine del match di International Champions Cup tra i bavaresi e il Chelsea.

Sanches, schierato dal primo minuto da Carlo Ancelotti, ha disputato un match di sostanza, mettendo in risalto quelle che sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Nonostante ciò, il giovane talento classe 97', si è detto insoddisfatto del minutaggio concessogli da Carlo Ancelotti nel corso della passata stagione. Il tecnico italiano infatti, lo scorso anno ha utilizzato Renato col contagocce, preferendo al 20 enne calciatori di sicuro affidamento come Vidal, Xabi Alonso o Thiago Alcantara.

Per questo, nei giorni scorsi si era sollevata la voce di un possibile approdo al Milan del calciatore, autentico pupillo di Massimiliano Mirabelli. Rispetto all'elevata richiesta del club tedesco - circa 48 milioni di euro - il Milan aveva risposto con la formula del prestito oneroso e dell'obbligo o diritto di riscatto da esercitare tra due stagioni. Il Bayern ha preso tempo per valutare il da farsi, ma è fuor di dubbio che per il Milan, Sanches è un obiettivo sensibile.

A certificare l'interessamento del Diavolo, - pronto a sedersi nuovamente ad un tavolo per trattare il ragazzo - sono arrivate anche le parole di Sanches, chiaro e diretto ai microfoni della BILD: "Il Milan è un'opzione interessante. Se ci sarà l'occasione e se il mio club sarà d'accordo, potrei andare. Ora sono in tour in Cina con il Bayern, ma al nostro ritorno a Monaco, auspicabilmente, troveremo una soluzione. Sono giovane, per cui voglio e ho bisogno di giocare molto. E ad oggi avrei una probabilità maggiore di giocare al Milan che a Monaco di Baviera".